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17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler geldi

Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında 66.

dakikada oyun durmuştu. 17 dakika sonra yeniden gelen elektriğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler kesilmişti. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 17 dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Müsabakada 66. dakikada turuncu-lacivertlilerin üstünlüğünde yarıda kalmıştı.

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