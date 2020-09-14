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17 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.


FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü)'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli, 17 ilde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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