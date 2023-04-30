18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirildi

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl 18.'si koşulurken, 12 binin üzerinde katılımcı ile organizasyon rekoru kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Yenikapı'da kurulan etkinlik alanında çeşitli etkinlikler de düzenlenirken, çalan müziklerle eğlenen vatandaşlar da maratona renk kattı. Bin 500 gönüllünün katıldığı organizasyonda 4.5 milyon TL bağış toplandı. Saat 07.30'da Paten yarışı ile başlayan etkinlikte daha sonra 10 kilometre yarışının startı verildi.

Yenikapı Miting Alanı önünden yarışa başlayan atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yöneldi. Aynı sahil yolunu izleyen atletler, yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamladı.

Toplamda 533 gönüllünün katıldığı ve saat 09.30'da başlayan 21 K koşusunun startını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdür İlker Öztürk verdi.

Deprem unutulmadı

N Kolay Yarı Maratonu'na katılan gönüllüler tarafından deprem felaketi yaşanan şehirlerin isimlerinin yer aldığı dövizler ve pankartlar açıldı. Ayrıca organizasyonda, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin yıkıcı olduğu şehirlerin isimleri kapılara verildi.

Kenyalı atlet Ebenyo bitiş çizgisini göğüsledi

Yarı maratonda erkeklerde 59.52'lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo birinci olurken, Faslı Hicham Amghar, 59.57'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.06.28 derecesiyle Kenyalı Purity Jemutai Komen ilk sırayı aldı. Aynı ülkeden Ruth Chepngetich, 1.07.18'lik derecesiyle ikinci, vatandaşları Evaline Chirchir 1.07.30'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Türk atletlerde erkeklerde İlham Tanuyi Özbilen, 1.04.19'luk dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda 1.11.51'lik dereceyle Yayla Kılıç Gönen ilk sırada yer aldı.

10 kilometre yarışını Abdullah Yıldız kazandı

10 kilometre yarışında erkeklerde Abdullah Yıldız, 32.16'lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda 38.50'lik dereceyle Özge Çolak zirveyi göğüsledi.