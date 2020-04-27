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18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu öldürüldü

Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı’nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.


Orlando Louisville Üniversitesi'nde forma giyen Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, cumartesi akşamı saldırıya uğradı. 18 yaşındaki oyuncu ve 3 arkadaşı, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Rentz hayatını kaybederken arkadaşlarının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Orlando Ocoee Lisesi'nde başarılı bir form tuttuktan sonra Louisville Üniversitesi ile anlaşan ve aralık ayında Kentucky Üniversitesi ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayan genç oyuncu için gelecek vadeden bir isim olduğu söyleniyordu. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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