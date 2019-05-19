19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sultanbeyli‘de törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Samsun'a çıkış yıl dönümü olan 19 Mayıs Sultanbeyli'de coşkuyla kutlandı. Milli mücadelenin 100. yılı için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde özel etkinlik yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sultanbeyli'de kutlandı. Kutlama töreni kent meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunmayla başladı. Ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sami Kuşçu, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan mücadelemizin 100. yıldönümü. Büyük anlam ve öneme sahip olan bugünde, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs 1919 bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs sadece kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, bir kahramanlık destanıdır.” dedi. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi gerektiğinin altını çizen Kuşçu, “Gençlerin nitelikli eğitim alması birinci vazifemizdir. Ülkemizi çok daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizdir. Gençlik gelecek demektir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yoksulluk içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü de yaptığı konuşmada gençlere önemli mesajlar vererek, gençlerin yarının mimarları olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonunun gençlere olan güveninden kaynaklı olduğunun altını çizen Söğütçü, “19 Mayıs'ın üzerinden 100 yıl geçti. Biz bin yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadık ve yaşıyoruz. Ülkemizi büyüterek güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli mücadele çok büyük fedakarlıklarla verildi. Biz gençlerimize güveniyoruz.” dedi.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da gençlere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Milli mücadelenin 100. yılını yaşamanın coşkusu içinde olduklarını ifade eden Kubilay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletinin birliği ve beraberliği için başlattığı bağımsızlık hareketi zaferle sonuçlanmıştır. Hiç kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız azimle ülkemize ve milletimize yararlı, milli manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişeceksiniz. Sultanbeyli'de özellikle gençlerimize yönelik çok sayıda faaliyet yapiyoruz.” dedi ve gençlerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.