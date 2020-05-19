İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Mayıs balkonlarda coşkuyla kutlandı

İstanbul’da saat 19.

İstanbul'da saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonda İstiklal Marşı'nı okuyarak yapılan kutlamalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da yine balkonlarda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da balkonlara davet ettiği vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. İstanbul'da binlerce vatandaş, Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak bayramı kutladı. Kutlamalar drone ile havadan da görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.