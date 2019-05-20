19 Mayıs Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa'da da büyük coşkuyla kutlandı. Kutlama programında konuşan Başkan Atila Aydıner, “Milli mücadelemizin 100. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum” dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele'nin 100. yılı Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programına Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

“Tüm İstiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum”

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Milli mücadelemizin 100. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz ile beraber kutlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.