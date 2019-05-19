19 Mayıs Büyükçekmece'de coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece'de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 100'üncü yılı sebebiyle “100” şeklinde sıralanan iftar sofraları havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında coşkulu etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında ilk önce Güzelce Meydanı'nda yapımı tamamlanan Atatürk anıtının açılışı gerçekleşti. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yanı sıra sanatçı Müjdat Gezen de katıldı. Kurdele kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli Mücadelenin 100. yılı münasebetiyle iftar masaları 100 şeklinde sıralandı

Büyükçekmece'de hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun hem de Ramazan ruhunun aynı anda yaşatıldı. Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşen programda iftar öncesinde Büyükçekmeceli sporculara madalya takdimi gerçekleşti. Akabinde ise spor ve tiyatro gösterileriyle devam etti. Başkan Akgün'ün alana gelmesiyle birlikte gençlerle birlikte “Gençlik” meşalesini yaktı. Ezanın okunmasıyla birlikte ise oruçlar açıldı. Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı sebebiyle iftar sofraları “100” şeklinde sıralandı, binlerce kişi hep beraber orucunu açtı. “100” şeklinde sıralanan iftar sofraları ise havadan görüntülendi.

100. Yıl yürüyüşüne yoğun ilgi

İftar sonrasında binlerce vatandaş kortej yürüyüşü için bir araya geldi. Atatürk Spor Kompleksi önünde toplanan vatandaşlar, Başkan Akgün ile birlikte meşale ve bayraklarla belediye binasına yürüdü. Sloganlarla yürüyen vatandaşlara çevredekiler de alkış ve ıslıklarla destek verdi. Kimi vatandaş evlerinden bayrak sallayarak desteğini gösterdi. Onlarca metre uzunluğundaki bayrakla yürüyen vatandaşlar, belediye binası önüne gelerek yürüyüşlerini tamamladı.

“Bundan sonra da bizim asli görevimiz cumhuriyetimizi layık olduğu noktaya getirmektir”

Görevlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin layık olduğu noktaya getirilmesi olduğunu ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün, cumhuriyetimizin temelinin atıldığı 100'üncü yılı kutluyoruz. Bugünleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanın ve onların kurduğu cumhuriyetin korunması için ömrünü feda eden bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Bundan sonra da bizim asli görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu aydınlık yolda yürüyerek demokrasimizi, hukukumuzu, adaletimizi, eğitimimizi, kültürümüzü, sanatımızı, ekonomimizi çağdaş medeniyet düzeyine yükseltmek, Avrupa standartlarına yükseltmek ve cumhuriyetimizi layık olduğu noktaya getirmektir” dedi.