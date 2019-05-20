19 Mayıs Coşkusu Kartal'da yaşandı

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde birbirinden özel anlar yaşandı. Renkli anlara sahne olan etkinliklere birçok vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Kartallılara yaşattı. Etkinlik gençlerin futbol turnuvasıyla başladı. Futbol turnuvası şampiyonlarına, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından madalyaları ve şampiyona kupası verildi. 19 Mayıs etkinlikleri Kartal meydanda düzenlenen ata barı oyunu işe devam etti. Vatandaşlar da oyunlara eşlik etti. Genç yaşlı herkes Kartal meydanında çemberler oluşturup saat tam 19:19'da ata barı oyununu oynadılar. Ardından saat 20:45 te Kızılay Bulvarı'nda fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Binlerce insan yürüyüşe katıldı.

Son olarak Kartal meydanında Kartallılara konser coşkusu yaşatıldı. Konser alanına gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılara ‘' Sevgili Kartallılar, değerli kocaman ailem hepiniz 19 Mayıs 1919 ruhuyla başlatmış olduğumuz kurtuluşumuzun 100. Yılı etkinliğine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. En genç belediye başkanı olmama vesile oldunuz ve bu mikrofonu şu an kullanabilmeme vesile olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sevgili kocaman ailem, sarı saçlı mavi gözlü, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelemizi başlattı ve bu gün o kurtuluş mücadelesinin 100. yıl dönümündeyiz. Bütün ümidim gençliktedir derdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz de bir Atatürk genci olarak bu etkinlikleri sizlerle birlikte büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla ve büyük bir mutlulukla kutlamanın onurunu yaşıyoruz'' diyerek seslendi.

Ardından Kartallılar şarkıcı Buray'ın verdiği konserle eğlendiler.