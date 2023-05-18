19 Mayıs coşkusu pazar günü Üsküdar'da yaşanacak

İstanbullular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ‘İstanbul'u Koşuyorum' Asya Etabı etkinliğinde kutlayacak. 5K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleştirilecek yarış, 21 Mayıs Pazar Günü Üsküdar'da koşulacak.

Spor İstanbul'un Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren hayata geçirdiği ‘İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri 2023'te Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşuyor. İstanbul'u Koşuyorum etaplarının bu seneki ilk yarışı 21 Mayıs Pazar günü Üsküdar'da; ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu' konseptiyle gerçekleştirilecek. 5K yarışı saat 08.00'de; 10K yarışı ise saat 09.15'te start alacak.

Üsküdar Sahil'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseptiyle düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı, Üsküdar Sahili'nde gerçekleştirilecek. Boğaz ve Kız Kulesi manzaralarının eşliğinde renkli görüntülere sahne olacak yarış; Paşa Limanı Caddesi sahil meydanı önünden başlayacak, Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecek. Buradan 'U' dönüşü yapan sporcular, aynı yol üzerinden sahil boyunca Üsküdar Meydanı, Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullahağa Caddesi Beylerbeyi Askeri Gazino Müdürlüğü önüne kadar devam edecek. Buradan ikinci 'U' dönüşünü yapacak parkur, Abdullahağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşa Limanı Caddesi bitiminde, Üsküdar Meydan'a kadar devam edecek. Parkurun 9K'lık bölümü bu şekilde tamamlanırken, 10K'yı tamamlamak amacıyla yarış tekrar Harem yönüne doğru 500 metre ekstra (dönüş ile birlikte 1000 metre) bir mesafe daha koşulacak ve buradan geri dönerek başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacak.

Trafiğe kapanacak yollar

21 Mayıs Pazar günü yarış nedeniyle; Üsküdar - Harem İstikameti Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Harem Teslisiye Bot İstasyonu "U" dönüşü, Harem - Beylerbeyi İstikameti, Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi, Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, Paşa Limanı Caddesi, Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak, Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi saat 06.00 - 11.00 arası trafiğe kapalı olacak.

Etkinlik programı ise şu şekilde:

Alana Giriş: 07.15

Start: 08.00 (5K), 09.15 (10K)

Ödül Töreni: 10.30 - 11.00

Kapanış: 11.30

Trafik Kapama: 06.00 - 11.00