19 Mayıs için İstanbul'dan Samsun'a pedal çevirecek

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'dan hareket eden milli sporcu ve aynı zamanda öğretmen olan Merve Marmara, 6 günde Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

Mili mücadelenin 100. yılında milli mücadele ruhunu yaşatmak adına bisikletiyle İstanbul'dan Samsun'a yola çıkan Bahçeşehir Beden Eğitimi Zümre Başkanı Merve Marmara, kolejin genel merkezinden uğurlandı. Uğurlamaya genç öğretmenin arkadaşları ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı.

Gençlere milli mücadele ruhunun aşılanması adına bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Merve Marmara, toplamda 830 km yol giderek, macerasını 6 günde tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.

“Yol zorlu ama bir o kadar da anlamlı”

"Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında bisikletimle Samsun'a gitmek benim için çok gurur verici” diyen Merve Marmara, “Çok heyecanlıyım. Öğrencilerimize bu anlamlı günde bir mesaj vermek amacıyla yapılan bu organizasyonda rol aldığım için çok mutluyum. Bugün için çok iyi hazırlandım. Hazırlık aşamasında uzun antrenmanlara çıktım. Yol zorlu ama bir o kadar da anlamlı bir süreç olacak. Samsun'a 6 günde varmayı hedefliyorum. Her gün bir yerde konaklayarak ihtiyaçlarımı gidereceğim. Yolculuğum gündüz üç saatlik sürüşler, akşam ise konaklama şeklinde olacak. Toplamda 830 km yol gideceğim. Yol üstündeki kampüslerimize uğrayarak, oralarda bayrak teslimi yapacağız. Samsun'a varmaya 1919 km kala bisikletlilerle buluşup, etkinlik alanına devam edeceğim”dedi.

“Bu bir bayrak yarışı”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Özlem Dağ ise milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100. yılında bu organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, “Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkânsızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. O nedenle Merve hocamızın bu bayrağı İstanbul'dan Samsun'a götürmesi çok önemli. Öğrencilerimize, gençlere verilen mesaj olarak da çok önemli. Ruh değişir ama bağımsızlık ve birlik değişmez. Bu ruh bizi bir bütün olarak tutar. Bu organizasyon, gençlerimizin tarihini bilmeleri ve bu değerlerle birlikte bayrak yarışını devam ettirmeleri için önemli bir enerjidir” ifadelerinde bulundu.