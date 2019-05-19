19 Mayıs Kartal'da coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlanıyor. 100. yıl dönümünde gerçekleşen kutlamalara katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar, biz de yorulmadan koşturacağız” dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün Kartal'da gerçekleşen programlarla coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar Kartal Çarşı mahallesi Yakacık Bayram Demirkol havuzlu park içerisinde vatandaşların katılımıyla saat 12.00'de başlayıp 18:00'e kadar sürecek. Programda trambolin, insan langırtı, dj eşliğinde müzik, uçurtma atölyesi, satranç -tavla turnuvası, ataya notlar köşesi, voleybol, atletizm, şişme oyun parkları, kay kay pisti bisiklet show, şişme oyun kalesi, grafiti çalışma panoları, dans atölyeleri, halk oyunları, Gürcistan kafkas oyun ekibi, dj performansı ve gençlik atölyeleri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kutlamalarla ilgili olarak, ”19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını Kartal'da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Kurtuluş mücadelemizin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bu coşkuyu bütün Kartal'da bütün komşularımızla beraber yaşıyoruz. Genç yaşlı, kadın, erkek demeden bu coşkuyu herkes yaşıyor. Bugün Bayram Demirkol Parkındayız çocuklarımızla aileleriyle. Bugün Yüzüncü Yıl coşkusunu hep birlikte kutluyoruz. Akşam da 20:45 ‘te Kartallı Kazım Meydanında Kartal meydandan büyük yürüyüşümüzü Yüzüncüyıl Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ardından konserimiz ve etkinliklerimiz devam edecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu vatana bu millete bu toplumu daha iyi noktalara getirmek için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz bütün gençlik enerjimizle. Çünkü dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar biz de yorulmadan koşturacağız” dedi.