Kartal Belediyesi tarafından Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) desteğiyle düzenlenen '19 Mayıs Yağlı Güreşleri' Kartal sahilinde gerçekleştirildi. Küçükler, büyük orta, başaltı pehlivanları ve başpehlivanların er meydanında kozlarını paylaştığı etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra bir çok Güreş Derneği temsilcisi de katıldı.

Spor birleştiriyor

26 yıl sonra Kartal'da düzenlenen yağlı güreş turnuvasına vatandaşların ilgisi yoğundu. Minikler kategorisinde yarışan pehlivanların ardından er meydanında büyük orta ve başaltı pehlivanları çıktı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Kartal'a gelen başpehlivanlar Türk Bayrağı ile çimlere çıktı. Baş pehlivanların kura çekimine bizzat katılan Başkan Yüksel, "Güreş ata sporumuz, yüzüncü yılın coşkusu ile bu sporu hatırlamamız ayrı bir gurur. Burada baş pehlivanlar var, bu ülkenin evlatları var, spor bütün insanları birleştiren dostluğu kardeşliği ve huzuru sağlıyor. Bu anlamda siyasi görüşü ne olursa olsun, memleketi ne olursa olsun sporun birleştirme özelliği var" derken Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "26 yıl aradan sonra böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak heyecan verici ama bundan sonraki yıllarda bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Yağlı güreş camiası içinde Kartal'ın da adından söz edilir bir hale gelmesi için tüm çalışmalarımızı da sonuna kadar hayata geçireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başpehlivanlar er meydanında

Etkinliğe katılan Türkiye'nin ilk altın kemerli gazetecisi ve milli güreşçi Fethi Satıcı, "İnşallah bunların devamı gelir, diğer senelerde bu güreşleri gündüz olarak daha geniş bir şekilde yaparız, ben tüm güreşçilere başarılar diliyorum" dedi. 2013 ve 2017 yılında Edirne Kırkpınar güreşlerinde başpehlivan unvanını kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu İsmail Balaban, Kartal'da er meydanına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çıktı.