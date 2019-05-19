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19 Mayıs'la dolunayın al bayrakla görüntüsü mest etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılında yükselen dolunayın al bayrakla birlikte çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında yükselen dolunayın al bayrakla birlikte çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.


Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları esnasında binaların arasından yükselen dolunay Türk bayrağı ile birlikte oluşturduğu görüntüleri ile kartpostallık manzara oluşturdu. O anı gören vatandaşlar ayın eşsiz görüntüsünü cep telefonları ile kaydetti. Dolunayın binaların arkasından süzülerek göğe yükselmesi görüntülere yansıdı.

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