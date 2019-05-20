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19 Mayıs'ta PKK'ya sanal darbe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında bölücü terör örgütünün hacker gurubuna ait internet sitesi Pkkhackteam.com'a erişim engellendi. Siteyi açmak isteyenler karşılarında siyah bir ekranın üzerine yazılı alan “19 Mayıs 1919-2019 Milli Mücadelenin 100 yılı şerefine vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur” yazısı ile karşılaştılar. Sitenin sunucularına yapılan saldırı sonucu siteye erişim engellendi.

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