19 Mayıs'ta Türk Gençliğini voleybolcular temsil etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk gençliğini, genç voleybolcular temsil etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende; Türk gençliğini, genç voleybolcular temsil etti. Törende bu yıl, bayrak taşıma görevini gerçekleştiren 16 sporcunun tamamı voleyboldan seçildi. Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, tarihte kurulmuş olan 16 Türk Devletini temsilen 16 voleybolcu gencin taşıdığı bayraklarla birlikte; Aslan Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunmasıyla sona erdi.