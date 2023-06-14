19. TÜRAP Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Arap ülkelerinden bin 500 yatırımcınım katıldığı 19'uncu TÜRAP Fuarı ziyaretçilerle kapılarını açtı. 22 Arap ülkesinin katıldığı fuar 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk - Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği desteğiyle 19'uncu TÜRAP Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuara Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar ve 22 Arap ülkesindeki firmalardan bin 500 yatırımcı katıldı. Öte yandan fuarda açılış konuşmalarını yapan katılımcılara plaket takdim edildi. Açılış ise mehteran marşı eşliğinde yapıldı.

Fuar 14-15 Haziran tarihleri arasında açık kalacak

Fuara katılan Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Öncelikle 19'uncusunun yapılıyor olması büyük bir başarı. Artık kurumsallaşmış bir fuar. Bu konuda başkanımıza ve milletvekilimize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul aynı zamanda ticaretinde merkezi. Kıtaların birleştiği imparatorlukların başkenti ticaretinde başkenti. Özellikle Ortadoğu ticaretinin de merkezi olması yolunda önemli bir adım daha atıldı. Geçen yılda katılma fırsatı olmuştu. Şuan bin 500'ü aşkın katılımcı var. Fuar alanı yüzde yüz kapasite ile dolmuş durumda. 2 gün boyunca yoğun bir ziyaretçi katılımı olacağına inanıyorum. Yeni teknolojiler, yeni ticaret biçimleri ve yeni ürünler tanıtılıyor. Hem de yeni ortaklıklar kuruluyor. Türkiye ve Arap iş ortaklarının birlikte çalışması adına bu yıl ilk olarak sadece Türkiye'den değil, Türk Arap ortaklığı olduğu için Orta Asya'dan ve Türk Cumhuriyetlerinden de katılımcılar var. Bu atılan adım aynı zamanda yeni bir vizyon getirecek. Bu tür işlerin sonu her zaman bereketle neticelenecektir” dedi.

“Biz her zaman Türkiye'nin en güçlü ihracatı yapması için çalışıyoruz”

Arap ve Türk iş adamları için fuarın hayırlı olacağını dile getiren TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Biz her zaman Türkiye'nin en güçlü ihracatı yapması için çalışıyoruz. Arap ve Türk ülkeleriyle hep beraber bu işi büyütüp ekonomik olarak güçlü olalım. Arap ve Türk iş adamlarımıza büyük bir ekonomi olsun. Türkiye ve Arap ülkeleri için hayırlı olacak. Buna inandığımız için bu çalışmaya devem ediyoruz. İlerde büyüterek önemli bir ekonomik saha sağlayacağız” şeklinde konuştu.