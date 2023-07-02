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19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya üçüncüsü

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında karşılaştığı ABD’yi 84-70’lik skorla mağlup ederek üçüncü oldu.

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında karşılaştığı ABD'yi 84-70'lik skorla mağlup ederek üçüncü oldu.


FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye, Debrecen Fönix Arena'da ABD ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 39-33 önde tamamlayan milliler, salondan da 84-70 galip ayrılarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekipte Tan Yıldızoğlu 20, Berke Büyüktuncel 19 ve Samet Yiğitoğlu 10 sayı kaydetti. ABD'de ise Dylan Harper 15 sayıyla oynadı.

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