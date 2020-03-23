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19 yıllık Güngören stadı Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkıldı

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu’nun yıkımı, Millet Bahçesi yapılmak üzere gerçekleştirildi.

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumu'nun yıkımı, Millet Bahçesi yapılmak üzere gerçekleştirildi. Tribünlerin bir anda çökmesi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.


15 Temmuz Şehitleri Tesisleri Yahya Baş Stadyumunu yıkımı için Güngören Belediyesi ekipleri, aylar öncesinden boşaltılma çalışmalarına başlamıştı. Yıkım çalışmaları tamamlanan stat dün yıkıldı. Stadın bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılacağı öğrenildi. Yıkılma anında tribünlerin bir anda çökme anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde tribünlerin bir anda tozlar arasında çöktüğü görüldü.

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