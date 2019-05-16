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1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar şampiyon

Avrupa’daki Euroleague 3 şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2018-2019 sezonunu da şampiyonlukla noktaladı.

Avrupa'daki Euroleague 3 şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2018-2019 sezonunu da şampiyonlukla noktaladı.


Final serisinin üçüncü ve son maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, seriyi 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.


Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar 14-12 önde tamamlarken; oldukça çekişmeli geçen ilk yarı 26-26 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü çeyreği de 40-37 önde tamamlayan Kanarya, bitime 11.3 saniye kala kritik bir basket bularak karşılaşmayı 59-56 ve seriyi de 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.


Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyunular madalyalarını almasının ardından Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Umut Öztürk oyunculara kupayı takdim etti.


Sezonu çifte kupayla kapatan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı'ndan Morteza Abedi ve Morteza İbrahimi, finallerin en iyi beşine seçildi.

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