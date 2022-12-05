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1954 Kelkit Belediyespor, Atılay Canel'e emanet

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, teknik direktörlük görevine tecrübeli isim Atılay Canel'i getirdi.


Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, Hicabi Albayrak'la yollarını ayırdıktan sonra tecrübeli isim Atılay Canel'le anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz 2 sezon boyunca Süper Lig ekibi Karagümrük'te teknik ekipte yer alan prolisans sahibi Canel, sezon sonuna kadar Kelkit Belediyespor'un başında olacak. Geride kalan 15 haftada 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan toplayan Gümüşhane temsilcisi, 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sezonu Play-Off hattında tamamlamak isteyen Kelkit Belediyespor'un 6. sıra ile arasında 9 puan bulunuyor.

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