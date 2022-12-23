19'uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla'da başladı

Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde 19'uncusu organize edilen “Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri”, başladı. 22 farklı ülkeden bin 56 yarışmacının iştirak ettiği ve 92 jürinin eşlik ettiği yarışmada farklı ülkelerden gelen yarışmacılar, 78 farklı kategoride yarışarak 3 gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 19'uncusu organize edilen "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri” Tuzla Belediyesinin ev sahipliği ile başladı. Programa; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, aşçılar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 22 farklı ülkeden bin 56 yarışmacının katılım sağladığı ve 78 farklı kategoride yarıştığı, 92 jürinin eşlik ettiği ve 3 gün sürecek olan festivalde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor.

“Çok farklı ürünleri bir araya getirerek yapıyorlar, çok hoşuma gitti”

Konu ile ilgili konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “19'uncusu düzenlenen Uluslararası bir yarışmaya biz eşlik ediyoruz. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanımız ve değerli jüri üyeleri ile beraber bin 50'den fazla yarışmacının bulunduğu bir organizasyondayız. Hatta 20'ncisinde konulan hedef dünyada tek olmak. Medeniyetlerin buluşması, sofraların buluşması, burada meslek edinmenin ötesinde bir yarışma. Gençlerimiz yarışıyor, ben çok mutlu oldum. Böylesi bir meslek edinmek çok güzel. Her meslekte nasip olmayan bir şeye sahip oluyorlar. Bugüne kadar hiç olmamış bir ürün ortaya koymaya çalışıyorlar. Gayreti ve çabayı görüyoruz. Bunun yanında yöneticiliği ve gerçekten bir eser ortaya çıkarmayı görüyoruz. Tattığımız ürünler harika ve spesifik ürünlerdi. Harika spesifik ürünler tattık, bazılarının isimlerini söyleyemiyorum. Şiir gibi isimlerdi. Çok farklı ürünleri bir araya getirerek yapıyorlar. Çok hoşuma gitti, çok lezzetliydi” dedi.

“Damak tadı altından kültürler birleşiyor”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı, “ Gerçekten çok güzel bir ortam. Burada mutfağın birleştirici etkisini görüyoruz. Bütün dünyadan insanlar var. Ve damak tadı altından kültürler birleşiyor. Bunu görmek çok güzel. Sanat eseri gibi ürünler var. “ ifadelerini kullandı.

“ Bin 56 tane yarışmacımız katlıyor”

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek ise “Bu yıl 19'uncusunu gerçekleştirdik. 3 gün sürecek. Pazar günü bitiyor. 78 kategoride yarışmacılarımız yarışıyor. Dünya genelinde 22 ülke 40 yabancı jüri, Türkiye'de de Liselerarası ve üniversite düzeyi ve çalışan şeflerden oluşan bin 56 tane de yarışmacımız katlıyor. Çok mutluyuz“ diye konuştu.

Yarışmaya Ankara'dan katılan Özgür Atacı, “Ben şeker heykel ve artistik grubundan katıldım. Elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar da çok güzel şeyler yapmışlar. Sonucu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanını gezen Başkan Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, birbirleriyle rekabet eden yarışmacıların yemeklerinden tattı.