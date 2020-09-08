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‘1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q başlıyor

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getirerek binlerce düellocunun mücadele edeceği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q şampiyonunu arıyor.

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getirerek binlerce düellocunun mücadele edeceği ‘1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q şampiyonunu arıyor. Amatör oyuncuların katılımına açık olan Red Bull Solo Q elemeleri 12 Eylül'de çevrimiçi turnuva ile başlıyor.


Vadi, ‘1v1'de şampiyonunu arıyor. Türkiye'nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle başlıyor. Eleme sonrasında finale kalma hakkı kazanan en iyi 8 düellocunun birincilik için mücadele edeceği finalin sonunda bir kişi Vadi'nin ‘1v1' şampiyonu olacak.


Takım arkadaşı olmadan, Vadi'de ‘1v1' mücadeleye sahne olan turnuvada elemeler, çevrimiçi olarak 12 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 8 oyuncu ise, 17 Ekim'de gerçekleştirilecek finalde birbirine meydan okuyacak.


Oyunseverler turnuvaya internet üzerinden başvuru yapabilecek.

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