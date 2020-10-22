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1v1 LoL turnuvasının final heyecanı için geri sayım başladı

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1’League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da büyük finale gelindi.

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1'League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da büyük finale gelindi. Amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 8 finalist 24 Ekim tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek büyük finalde yarışacak.



Vadi, ‘1v1'de şampiyonunu arıyor. Türkiye'nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1'League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final anına gelindi. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 24 Ekim tarihinde şampiyonluk için mücadele edecek. Esma Sultan Yalısı'nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Türkiye şampiyonu belirlenecek.



Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu şöyle açıklandı:


Ulvi ‘KheanJaii' Hakan Terzi


Emir ‘ChillViolin' İçöz


Ozan ‘JackieWalnuts' Asal


Taha Mertcan ‘DrogoWannabe' Akbaba


Berkay ‘Kazing' Özyurt


Muhammet Emir ‘ŞAMPİYONLUK 1' Özdemir


Ekrem ‘Retyx' Şeref


Berke ‘Hadounken' Aytar



Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye'nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı turnuvada, Vadi'nin Ustaları'nda da şampiyon belli oluyor. 24 Ekim'de turnuvada Vadi'nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad ‘fabFabulous' Karakaya, Berke ‘Thaldrin' Demir, Koray ‘Naru' Bıçak ve Kaan ‘Elwind' Atıcı oldu.



Türkiye'nin en iyi düellocusunun belirleneceği turnuva, markanın sosyal medya hesabından canlı olarak izlenebilecek.

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