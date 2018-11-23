2. Başbuğ Türkeş Kupası heyecanı Adana'da yaşandı

Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası'nda minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye; Adana, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Hapkido Takımı, Mersin, Çorum ve Kastamonu illerinden katılan sporcularla Afganistan, İran, Suriye, Irak ve Filistin'den hapkido sporcularını bir araya getirdi.

Şampiyonayı MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Başkan Yardımcısı Ahmet Kerim Kulçak, Hapkido Adana İl Temsilcisi Metin Ufuk, Hapkido Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kenan Biçer ve Judonun duayen ismi Ahmet Apaydın, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Türk Eğitim Sendikası Adana İl Başkanı Mehmet Girgeç,

Ülkü Ocakları Adana İl İkinci Başkanları Suheyl Seçti ve Hamit Çetin ile çok sayıda sporsever izledi.

Organizasyon öncesi Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül'e teşekkür plaketi sundu.

İki gün devam eden şampiyona sonunda şu sonuçlar elde edildi:

"Adana: 27 altın, 9 gümüş ve 8 bronz, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Hapkido Takımı: 22 altın, 5 gümüş ve 4 bronz, Irak: 10 altın ve 4 gümüş, Suriye: 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz, Filistin: 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, Kastamonu: 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Mersin: 4 altın ve 2 gümüş, Afganistan: 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, İran: 2 altın ve 2 gümüş, Konya: 2 altın ve 2 gümüş."

Ilıcak: "Başbuğ Türkeş'i rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz"

Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu THMAF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, "Başbuğ Alparslan Türkeş, sporla son derece barışık, Türk dünyasının en seçkin liderlerinden birisidir. Uçmağa varışının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, nakış nakış işlediği Türk gençliği, bugün hem buradan hem dünyanın dört bir köşesinden kendisine dualar, selamlar göndermektedir. Başbuğ Türkeş, gençlere çok büyük önem vermiş, siyasi yaşamını gençlerle birlikte yürütmüştür. Bu kapsamda kurduğu gençlik teşkilatı da dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olmuştur. Türkeş'in gençliği yetiştirme metodunda, sadece okul sıralarındaki teorik eğitim yoktur. Başbuğ Alparslan Türkeş, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan 300 milyonluk Türk dünyasının sportif etkinlikle daha rahat kaynaşacağını ifade etmiş, 'Türk Olimpiyatları' fikrini kamuoyuna ilk kez, Başbuğ Türkeş getirmiştir. Kurucusu ve lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Milletvekilliği de yapmış olan Türkeş'in, Türk dünyasının kalbinin atacağı, 'Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası'ndan manevi bir haz alacağı kesindir. Kendisini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" dedi.