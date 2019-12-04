2. Bölgesel Living Lab Zirvesi toplandı

Türkiye'de ilk kez Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi projesinin 2'nci bölgesel zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab teknolojisi sayesinde Başakşehir'de çöp miktarının 0.77'ye düştüğünü belirtti.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2'nci Bölgesel Living Lab Zirvesi, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Living Lab Başkan Yardımcısı Yılmaz Çakır, akademisyenler, AB temsilcileri, AB kurumları ve Living Lab uzmanları katıldı. Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen Bölgesel Living Lab Zirvesi'nde bu yıl yerel yönetimler, üniversiteler ve inovasyon kullanıcıları arasındaki iş birliğinin artırılması hedeflendi. Zirvede teknoloji ve inovasyonun yanı sıra akıllı şehirlerle ilgili konularda bilgiler aktarıldı. Ardından Türkiye'deki büyükşehirlere ve ilçelere yol gösterici öneriler konuşuldu.

“Başakşehir'de çöp miktarı 0.77'ye düştü”

Rol modelliği oluşturmaya başladıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye'de bazı büyükşehir ve ilçelerde yoğun katılımla Living Lab projesini, binasını ve uygulamalarını tanıtarak o rol modelliği oluşturmaya başladık. Akıllı şehircilik insanların hayatında en önemli konularından bir tanesidir. Akıllı şehircilikle birlikte bunları uygulamaya dönük projeler haline getirilip daha sonra da sahada uygulamalarının bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır. Teknoloji üretiminden gerçekleşmiş projelerin hayata geçirimi de Living Lab sayesinde oluştu. Bunun için birçok ödüller aldık. Bu ödüller içerisinde yeni yazılım gerçekleştirdik. Sıfır atık hem ülkemizde hem de dünyada en önemli konulardan bir tanesi. İstanbul'da kişi başı günlük çöp miktarı 1.23 kilogramdır. Başakşehir'de bu proje 1 yıl önce başladı. Neticede Başakşehir'de çöp miktarı 0.77'ye düştü. Çevre açısından çok önemli bir projedir; çünkü sonuca ulaşmıştır. Herkesin uğraştığı, konuştuğu ve mücadele ettiği ama belki de çok başarılı olamadığı şey Başakşehir'de başarıldı. Living Lab ile başarılmış örnek bir projedir” ifadelerinde bulundu.

2'inci Bölgesel Living Lab Zirvesi 2 gün boyunca devam edecek. Toplantı ikinci gün ise Başakşehir Living Lab'da devam edecek.