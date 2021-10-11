2. Esenler kısa film yarışması jürisi belli oldu

Esenler Belediyesi tarafından Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Bu yıl ikincisi yapılacak olan yarışmanın jürisine senarist ve yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. ‘Uzak İhtimal', ‘Yozgat Blues' ve ‘Anons' filmleriyle yurt içi ve yurtdışından çok sayıda ödülle dönen yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, yarışma jürisine başkanlık edecek. Son filmi ‘Omar ve Biz' ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Maryna Er Gorbach, ‘Uzak İhtimal' ve ‘Eylül' filmlerindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen ve yönetmenliğinin yanı sıra çeşitli kitaplara da imza atan yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, ‘Meleklerin Koruyucusu' ve ‘Kodokushi' belgeselleriyle ödüller alan, yönetmen Ensar Altay ile Türkiye'nin önde gelen sinema yazarlarından Mehmet Açar, yarışmanın jürisini oluşturan isimler oldu.

Dereceye girenlere 30 bin TL ödül

Türkiye'de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve yeni yeteneklere imkân sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Esenler Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

Finalist filmlere telif

Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmadı. Bu yıldan itibaren yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 2'şer bin TL'lik gösterim telifi takdim edilecek.