“2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali” ile Ataşehir'de akordeon rüzgarı esti

İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali” Ataşehir'de ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti. 6 gün sürecek olan, Ukrayna, Sırbistan, Kosova, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den akordeon sanatçılarının performanslarını sergilediği festivale farklı illerden genci yaşlısı çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi, Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi ve Dünya Akordeon Konfederasyonu ortaklığı ile düzenlenen İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali“, Ataşehir Amfili Park'ta anma söyleşileri, konser ve açılış gösterisiyle dün başladı. İkinci gününde Ataşehir'de Özgürlük Parkı'nda devam eden festivalde Ukrayna, Sırbistan, Kosova, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden Ruslana Bezpalko, Aleksa Mirkovic, Ghalymzhan Narymbetov, ve Shkunbim Miftari gibi akordeon müziğinin sevilen sanatçıları sahne aldı.

Farklı şehirlerden ve farklı yaşlardan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve akordeon çalgısının en güzel parçalarının seslendirildiği gecede sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçılar, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan ve akordeon eğitimi alan genç müzisyenler de sahne alarak performans sergiledi.

6 gün boyunca sürecek ve 24 Ağustos'ta sona erecek festivalde, konserler, dans gösterileri, workshoplar, master class, ulusal, uluslararası yarışmalar ve paneller gerçekleşecek. Festival, yurt içinden ve dünyadan önemli akordeon sanatçılarını sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Etkinliği izleyen İlgi Güler, “Çok güzel etkinlik. Çok keyifle izliyoruz. İnteraktif oluyor. Seyircilerden kalkıp çalanlar şarkı söyleyenler oluyor” dedi.

Göz doktoru olan aynı zamanda akordeon sanatçısı olan Tezer Nur Gücükoğlu, “Festivalin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Festival için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eskişehir'den gelerek festivale ailece katılan Semih Yılmaz, “Çocuklarımız 6 yaşında başladı. Uzun yıllardır emek veriyoruz. Bu tür etkinliklerle emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Festivale ikinci sefer katılıyoruz. Bu tür etkinliklere ön ayak olduğu için Ataşehir Belediyesine minnettarız. Diğer belediyelerin de bu tür etkinliklerde yer almasını dileriz” diye konuştu.

Eskişehir'den gelerek festivalde akordeon performansı sergileyen Sinem Rana Adaçay, “Özellikle bu zor günlerde böyle şeylerin olması insanların moralini yükseltiyor. Piyanodan akordeona geçtim, bundan sonra da devam ettireceğim. Eskişehir'den geldim, orada yaşıyorum” dedi.

Sinem Rana Adaçay'ın annesi Funda Rana Adaçay, “Kızım ulusal yarışmada yarışmacılardan biriydi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Akordeon sevgisi umarım daha çok artar. Bu alanda çocuklarımız umarım daha ilgili ve meraklı olurlar” diye konuştu.