2. Kartal Kitap Fuarı sona erdi

Kartal Kitap Fuarı sona erdi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan 2. Kartal Kitap Fuarı, son gününde de düşünce, sanat ve edebiyat dünyasından değerli isimleri ağırladı. Kartal Meydanına 7 bin metrekarelik alana kurulan, 90 yayınevinin katıldığı ve onlarca yazarın okuyucusuyla buluşma imkanı bulduğu, 2. Kartal Kitap Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü.

10 gün boyunca adeta festival havasında geçen, tiyatro, konser, söyleşi, imza günü gibi birçok etkinliğin düzenlendiği 2. Kartal Kitap Fuarında özellikle söyleşi etkinliklerine vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Fuardaki etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Fuarın son gününde ise gazeteciler Murat Ağırel, Timur Soykan ve Levent Gültekin gibi isimlerin söyleşilerinin yanı sıra polisiye romanları ile tanınan Ahmet Ümit yer aldı. Kitap fuarının son gününde düzenlenen etkinliklerden birisi de Ahmet Ümit'in konuşmacı olduğu söyleşi programı oldu. Katılımın yoğun olduğu söyleşide büyük bir kalabalığa konuşan Ahmet Ümit, düzenlenen söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Şair ve yazar Ahmet Ümit'e kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar ise fuar alanında metrelerce uzunluğunda imza kuyruğu oluşturdu.