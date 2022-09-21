Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in 1 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili ek gözaltı süresi alınırken, şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı. Polisin Güler'in olaylarda kullandığı silah üzerindeki incelemeleri sonucu bir cinayet daha aydınlatıldı. Cinayetlerin işlendiği gün Altınşehir'de cesedi bulunan 71 yaşındaki Celal Meşgül'ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı Güven Güler'in olay günü arkadaşının evine gittiği, kapıyı arkadaşının babası Celal Meşgul'ün açtığı öğrenildi. Güven Güler'in arkadaşını evde bulamayınca silahıyla Celal Meşgul'ü de vurarak oradan ayrıldığı ortaya çıktı.

Ek gözaltı süresi alındı

Zanlı Güven Güler ve diğer 2 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.