2 milyon İstanbullu Alışveriş Festivaline akın etti

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde organize edilen Tuzla Kent Festivali'ni 2 milyon İstanbullu ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde 4 gün süren ‘Tuzla Kent Festivali' tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar el emeği ürünlerini festivalde sergilediler. El emeği vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünlerin satıldığı festivalde, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü de yer aldı. Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen festivali 2 milyon İstanbullu ziyaret etti. Ünlü sanatçı Kutsi, Tuzla Kent Festivali çerçevesinde sevenleri ile Tuzla'da buluştu. 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen konsere katılan sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadılar.