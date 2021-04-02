2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne bir mavi ışık da Beykoz'da yakıldı

Programa Otizmli bir genç olan Yunus Yazar'ın akustik piyano eşliğinde çaldığı 3 eser büyük beğeni topladı.

Beykoz Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Beykoz sahilinde alanında düzenlenen etkinlikte otizmli çocukların aileleri, engelli vatandaşlar Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sanatçı Mustafa Ceceli otizmli çocuklar ile birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyledi. Otizm farkındalık gününde otizm rengi olan mavi renkli kurdeleler alanda bulunan misafirlere hediye edildi. Öğretmeni tarafından keşfedilen otizmli 23 yaşındaki Yunus Yazar'ın akustik piyano eşliğinde çaldığı 3 eser büyük beğeni topladı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklar ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katılarak özel günlerinde Otizm çocukların mutluluklarını paylaştı. Başkan Murat Aydın sanatçı Mustafa Ceceli otizmi çocuklar ile birlikte sahnede söylenen şarkılara alkış yaparak destekledi.

Otizmli çocuklar ile etkinliğe katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Öğretmenin hayatımızdaki anlamını bugün çok güzel bir şekilde burada yaşadık. İşte Yunus evladımız, sanatçımız. İnşallah Türkiye'nin yıldızı o. Onu keşfeden bir öğretmen hanım, ortaokul birinci sınıfta ve ona sahip çıkan bir anne, bir baba ve bugün burada 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde çok güzel bir konser icra etti. Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hemşehrimiz Mustafa Ceceli de bugün bizlerle beraber oldu. Birçok sosyal projede Beykoz'un yanında oldu. Beykoz'da beraber oldu. Mustafa Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Yunus gibi evlatlarımız çok fazla. Yani yeter ki onların farkına varalım ve onlara imkan sunalım. İşte o zaman parlayan yıldız oluyorlar” dedi.

Sanatçı Musafa Ceceli, “Bir kere oluşturmamız gereken şey; farklılıklar ve farklılıkların nasıl güzelliklere dönüştüğünü görmek. Ben bugün Yunus'u dinlerken dünyaca ünlü bir piyanisti dinliyor gibiydim. Çünkü enstrüman hakimiyeti ona olan sevgisi ve aslında insanın kendi kalbinde eğer müziğe bu kadar ilgi varsa, kendimden de bunu biliyorum” şeklinde konuştu.