2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na yeni ödüller eklendi

Bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular devam ederken, yarışma programına yeni ödüller dahil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında 2'ncisi gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda yurt içi ve yurt dışından yarışmaya katılan seçkin filmler sinemaseverlerle buluşurken, Türk sinemasının önemli isimleri de Sultanbeyli'de sevenleriyle bir araya gelecek. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl yepyeni etkinlikler ve programına dahil ettiği yeni ödüllerle sinemaseverleri ağırlayacak. Yarışmada bu yıl ilk kez En İyi Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödülleri sahiplerini bulacak. Jüri değerlendirmesinin ardından kazananlara 5 biner lira para ödülü verilecek.

Sinemanın usta isimlerine Onur Ödülü

Sinema sanatına gönül vermiş, bu alandaki başarılarıyla seyircilerin beğenisini kazanan ve Türk sinemasının gelişimine katkıda bulunan usta isimlere Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması çerçevesinde bu yıl ilk kez Onur Ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları devam ediyor

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na tür ayrımı yapılmaksızın kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş, süresi 20 dakikayı geçmeyen filmler başvuru yapabiliyor. Yurt içi ve yurt dışından bu yıl da yoğun katılımla devam eden yarışmaya son başvuru tarihi ise 11 Kasım olarak açıklandı.

Birinci olan filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada geçen yıl olduğu

gibi bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme 3 biner lira gösterim telifi ödenecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç film dışında jürinin belirlediği bir finalist film de Jüri Özel Ödülü olarak 7 bin TL ile ödüllendirilecek.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, kısa film türünün gelişmesine destek olmayı, Türkiye'de kısa film ve sinema endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve kısa film türündeki yapımları seyircisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve yarışma başvuruları için ise www.sultanbeylikisafilm.com adresi ziyaret edilebilir.