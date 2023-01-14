2 taksiye silahlı ve taşlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeyken taksicilerin önünü kesen bir otomobilin içinde bulunan kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle taksicilere silah ve taşla saldırdı. Saldırıda, bir taksici ayağından yaralanırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken bir otomobil taksicinin önünü kesti. Otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne bir anda saldırdı. Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de silah ve taşla saldıran şahıs, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan taksici ise yine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taksiciler olay yerine geldi

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Taksilerde ise maddi hasar meydana geldiği görüldü. Polis kaçan şüpheliyle ilgili çalışma başlatırken yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.