“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

Bu yıl ikincisi organize edilen ‘Türk Dünyası Filmleri Haftası' düzenlenen galayla İstanbul'da başladı. Türk dünyasındaki 9 farklı ülkeden 9 yapımın izleyiciyle buluşacağı etkinliğin ilk gününde ‘Ertuğrul 1890' filminin gösterimi yapıldı.

Türk dünyasındaki 9 farklı ülkeden, 9 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açılışı, Fatih'te bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen galayla gerçekleştirildi. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi desteği ile organize edilen etkinlikte, Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Hakasya, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Özbekistan ve Yakutistan olmak üzere toplamda 9 ülkenin filmleri gösterimi yapılacak. Üç gün boyunca sürecek olan film haftası ilk gösterimi Türkiye'den ' Ertuğrul 1890' filmi ile başlıyor.

"Türk dünyasının tüm ülkelerinde film haftası yapacağız"

Gala ve açılış gecesinde bir konuşma yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, film gösterimini bütün Türk ülkelerinde yapmayı planladıklarını belirterek, "İstanbul'da Türk Dünyası film gösterimi yapıyoruz. 9 ülkeden 9 tane film var. Türkiye'den 'Ertuğrul' filmi ile başlıyoruz. Ardından Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Yakutistan gibi 9 ülkeden film gösterimi var. Buradaki ana maksadımız, Türk Dünyasının kültürünü, filmlerini önce kendi akrabalarımıza, İstanbullulara kültür sanatı buluşturmak, akabinde de sinema insanlarıyla buluşturmak. Bu maksatla ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra Kırgızistan'a gideceğiz orada üçüncüsünü Mart ayında yapacağız. Ardından Tataristan'a gideceğiz, Kazakistan'a gideceğiz Türk Dünyasının tüm ülkelerinde film haftası yapacağız. Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi bu etkinliğe destek veriyor. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan sinema genel müdürleri destek veriyor, Üniversiteler destek veriyor" dedi.

Gala ve açılış gecesinde Türk sinemasının duayen isimlerinden Engin Çağlar ve Yılmaz Atadeniz'e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.