2. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı, Yeşilyurt Spor Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemdiye Yener, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ve İstinye Üniversitesi Hastanesi Üroloji Hekimi Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu da hazır bulundu.

Doğu Bosna'da bulunan Srebrenitsa bölgesinde 11 Temmuz 1995 yılında 8 bin 372 Bosnalının Sırplar tarafından katledilmesi anısına gerçekleştirilen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, 3 Temmuz Pazar günü İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'ndan start alacak. Bu yıl 'si düzenlenecek olan organizasyonun, birlik ve beraberlik açısından önemine vurgu yapılan toplantıda konuşmacıların yanı sıra Bosna ve Balkan derneklerinin temsilcileri de Bosna soykırımı hakkında duygu ve düşüncelerini aktardı.

Cavit Ganiç: "Yaklaşık 200 bin vatandaşımızın hayatına mal oldu"

Balkanlardaki zulmün aslında 1 Mart 1992 yılına kadar uzandığını vurgulayan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, “Srebrenitsa Boşnak Soykırımı anısına düzenlediğimiz koşunun 'si için düzenlediğimiz basın toplantısına katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Bugün çok önemli bir anma için buradayız. Boşnak soykırımının başlangıcı 1 Mart 1992 yılına dayanıyor. 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa soykırımı da bunlardan bir tanesi. Doğu Bosna bölgesi bu süreçte yaklaşık 200 bin vatandaşımızın hayatına mal oldu. Biz Bakırköy Belediyesi olarak, bu davada Boşnak kökenli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız” dedi.

Muhammed Sancaktar: "Dünya basınının nasıl ikiyüzlü olduğunu hepimiz görüyoruz"

Ukrayna'daki yaşanan olaylara değinerek Dünya basınını ikiyüzlü olmakla suçlayan Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, “Biz geçen sene bu organizasyonun ilkini düzenledik. Kimsenin yapmadığı ve kullanmadığı bir dil kullanarak bu durumu spor dili kullanarak gerçekleştirdik ve bunun çok doğru bir karar olduğunu geri dönüşlere bakarak söyleye biliriz. Biz düzenlediğimiz bu organizasyonlarla sesimizi duyurmaya devam edeceğiz ama şunu söyleyeyim, o gün gerçekleşen soykırım sadece Bosnalılara karşı değil, tüm Müslümanlara yapılmış bir haksızlık olarak algılamalıyız. Bugün Ukrayna'nın yaşadığı duruma hepimiz şahit oluyoruz. Dünya basınının nasıl ikiyüzlü olduğunu hepimiz görüyoruz. Biz kendi sesimizi kendimiz duyuracağız. Bu tarz organizasyonlar bizim gibi haksızlığa uğrayan halklar için gerçekten çok önemli. Koşu için yapılan kayıtlara baktığımızda bu sene katılım daha çok olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Buradaki birlik ve beraberliğimiz bizim için çok önemli”

Sözde Modern olan toplumların Boşnak halkına karşı işlediği katliamı unutturmayacağız diyen CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda buradayız. Bizim için 11 Temmuz 1995 Dünya tarihinde kara bir lekedir. Kendilerini Modern olarak tanıtan toplulukların gözleri önünde işlenmiş bir soykırımdır. Bu soykırımda en az 8 bin 372 insanın katledildiğini biliyoruz. Buradaki birlik ve beraberliğimiz bizim için çok önemli. Bu kapsamda 3 Temmuz günü gerçekleştirilecek Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'na hepinizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu yıl 'si düzenlenecek olan Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun organizatörlüğünü üstlenen Ozan Demir ise "Biz birçok organizasyonun düzenleyen bir yapı olarak, geçen sene ilkini düzenlediğimiz bu etkinliğe 2 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. 13 farklı ilden sporcuların katılım sağlayacağı koşu 3 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Yeşilköy Balıkçılar Meydanı'nda başlayarak sporcuların Florya'ya kadar koşarak toplam 8 bin 372 metrelik mesafe kat ettikten sonra başlangıç noktasında yarış sonlanacaktır. Katılım sağlayan tüm sporseverlere anı madalyası ve katılım belgesi verilecektir” dedi.