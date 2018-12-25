2 yaşındaki Ali Aras'ın çöp kamyonu hayali gerçek oldu

Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 yaşındaki oğlu için çöp kamyonu oyuncağı isteğinde bulunan annenin çağrısı yanıt buldu. Ekipler hazırladıkları sürprizle çöp kamyonu oyuncağını minik Ali Aras'a hediye etti.

Esenler'de vatandaşa 7/24 hizmet veren Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) Çağrı Merkezi, bu kez bir hayalin gerçekleşeceği çağrıyı cevapladı. Telefonun ucundaki Sevim Altunkılıç, 2 yaşındaki oğlu Ali Aras'ın çöp kamyonunu çok sevdiğini, her gün özlemle camda çöp kamyonunun gelmesini beklediğini ve çöp kamyonu oyuncağı talebini çağrı merkezi görevlisine iletti.

Bunun üzerine harekete geçen Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri, minik Ali Aras için bir sürpriz hazırladı. Esenler Belediyesi çöp kamyonunu minik Ali'nin sokağına yönlendirdi ve Ali'ye "Eviniz kadar temiz Esenler için çalışıyoruz" yazılı bir çöp kamyonu oyuncağı tasarladı.

Her akşam belli saatte sokağından geçen çöp kamyonunu, bu kez kendisi için sokağına geldiğini gören minik Ali, çöp kamyonunu şaşkınlıkla inceledi. Tüm masumiyeti ve küçücük bedeniyle kocaman kamyonun koltuğuna annesiyle birlikte oturan Ali'nin heyecanı görülmeye değerdi.

Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler personeli Eyüp Akkuş'un hediye ettiği çöp kamyonu oyuncağı ile sevinen Ali, daha sonra temizlik personeli ağabeylerini tekrar görmek üzere el sallayarak uğurladı. ESTİM personeli minik Esenlerlinin hayalini gerçekleştirmenin, Ali Aras Altunkılıç da hem her gün camda izleyerek ulaşmak istediği çöp kamyonunu yakından incelemenin, hem de oyuncak çöp kamyonuna kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne Sevim Altunkılıç, çocuğunun çöp kamyonu tutkusunu ESTİM'e bildirdiğinde böyle bir sürprizle karşılaşabileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Bir gün çöp kamyonu kapımızda bizi bekleyerek görevliler oğlumla bizi sokağa davet ettiklerinde çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Bize bu sürprizi hazırlayan belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.