2 yıl içinde 5 milyon kullanıcının hazır ofislerde çalışması bekleniyor

Sektörün önemli oyuncularından Servcorp'un Türkiye ofisinden yapılan açıklamada; Dünyada 2 yıl içinde 5 milyon kullanıcının hazır ofislerde çalışmalarına devam edeceği, 2020 yılına kadar çalışanların yüzde 70'i hazır ofis veya paylaşımlı çalışma alanlarını tercih etmeye başlayacağı öngörüsünde bulunuldu.

İş dünyasında hazır hazır ofislere ilgi her geçen sene artıyor. Hazır ofisler ve paylaşımlı esnek çalışma alanları; en az iki dil bilen sekretarya-asistan desteği, kesintisiz internet ve 7/24 telefon bağlantısı, temizlik, güvenlik ve bir ofiste olması gereken tüm hizmetleri sunan yerler olarak dikkat çekiyor. Hazır ofis firmalarından Servcorp'un Türkiye ofisinden yapılan açıklamada Dünyada 2 yıl içinde 5 milyon kişinin hazır ofis ve esnek çalışma alanlarında çalışmaya devam edeceği ve 2020 yılına kadar hazır ofis lokasyonlarının 30 binin üzerine çıkmasını beklendiği bildirildi.

3 yılda yüzde 90 artış

Türkiye'de ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısının son 3 yılda yüzde 90 oranında artış kaydettiğini belirten şirket, bunun en önemli nedeninin bu tarz ortak çalışma alanlarına artan talebin büyümesi olduğunu kaydetti.