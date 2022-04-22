2 yıllık hasret son buldu

Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in Veysel Karani'ye hediye ettiği ve salgın nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif vaka sayısındaki düşüşle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif korona virüs tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır ziyaret edilemiyordu. Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif dualarla yeniden ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dua okunmasının ardından 2 yıllık hasret sona erdi ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler cami girişinde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

"Çok mutluyuz"

Ziyarete 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Leyla Kahraman, "Bağcılar'dan geliyorum. Sahurdan beri uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. Allah böyle bir hastalık göstermesin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Koşa koşa geldik. Bu güzel anı bekliyordum" dedi.

9 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman ise çok mutlu olduğunu Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'i çok sevdiğini söyledi.

Nihat Sayitoğulları ise, "Allah bizi bir dahaki Ramazan'a eriştirsin. Bu güzel atmosferi çok özledik" diye konuştu.