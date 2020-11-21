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20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma izni sona erdi

Son günlerde hızla artan Covid-19 vak’alarına karşı 20 yaş altı gençler için saat 13.

Son günlerde hızla artan Covid-19 vak'alarına karşı 20 yaş altı gençler için saat 13.00'da başlayan sokağa çıkma izni saat 16.00 itibariyle sona erdi.


Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Türkiye'de son zamanlarda hızla artan vak'alar karşısında bu haftasonundan itibaren başlamak üzere bir takım önlemler hayata geçirildi. Önlemler kapsamında 20 yaş altı gençler için saat 13.00'da başlayan sokağa çıkma izni saat 16.00 itibariyle sona erdi.

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