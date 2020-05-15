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20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 15-20 yaş gençler sokaklara akın etti.

Pendik sahilde bir araya gelen gençler Türk bayraklı uçurtma uçurdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. 0 - 14 yaş arası geçtiğimiz gün dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. Dışarı çıkan gençler bisiklete bindi, uçurtma uçurdu, parklarda gezdi. Pendik'de de gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

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