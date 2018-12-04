20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erol 24 saatte buldu!

Yaşin Şahin'ın 20 yıldır sesini duymadığı, yüzünü bir kez olsun görmediği annesi Gülderen Karakaya 24 saatte Esra Erol'da bulundu. Geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti.

Yasin Şahin, 20 yıldır bulamadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu. Yasin Şahin, programa katıldıktan sonra öz annesi 24 saatte bulundu. Bulunmasının ardından Yasin Şahin'in ailesinden bir açıklama geldi. Bu sefer de geçmişte Yasin'i arayan ama şuan çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya'nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti.

“Ben zamanında çocuklarımı çok istedim. Ama bana vermediler. Yeni bir hayat kurdum, aile huzurumu şuan bozamam. “ diyen anne Gülderen Karakaya'nın sözleri ise güne damgasını vurdu.

Yasin'in dedesinin, “Biz o aileyle görüşmek istemiyoruz” ve dayısının, “Yayın dışı dahi asla görüşmek istemiyoruz, konuyu kapatın” demesi üzerine Esra Erol sessiz kalmadı.

Esra Erol, “Annenin adına konuşanlar var, belki annen seninle görüşmek istiyor olabilir. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Gülderen Karakaya ile görüşmek istiyorum” diyerek konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.