200 bine yakın kişi V Weekend Motoring'e koştu

Festivalin düzenlendiği Intercity İstanbul Park'a gelenler, en yeni otomobil modellerinden pistlerin tozunu atan spor otomobillere, klasik araçlardan motosikletlere kadar sayısız aracı yakından gördüler ve pistte test etme imkanı buldular.

Otomobil merkezi olan Intercity İstanbul Park'ta bu yıl ikincisi düzenlenen V Weekend Motoring, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüştü. 3 gün süren festival için Intercity İstanbul Park'a gelenler, girişte uzun kuyruklar oluştururken otoparkların tamamı doldu. En yeni modellerle birlikte yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluşma merkezi haline gelen festival, adeta Türk otomotiv sektörünün buluşma noktası oldu. 72 otomobil ve motosiklet markasının katıldığı festivalde, en yeni modeller meraklılarıyla buluşurken markalar ziyaretçilere deneme sürüşü yaptırma fırsatını da sundular.

Vural Ak: “Otomotiv sektörünün buluşma noktası olduk”

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, festivalin otomotiv sektörüne taze bir kan getirdiğini belirterek “Son dönemde ülkemizde otomotiv sektörü sancılı bir sürecin içinde. Biz de Intercity olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring festivali ile sektöre bir hareketlilik getirmeyi amaçladık. 3 gün süren festival bu yıl bize gösterdi ki Türkiye'nin ihtiyaç bir organizasyona imza attımızı gördük. Bu yıl 72 otomobil ve motosiklet markasının katıldığı festivalde her gün gerçekleştirilen drift gösterileri, test sürüşleri, off-road etkinlikleri, motosiklet gösterileri, sirk ve çocuklara yönelik etkinlikler halkın çok ilgisini çekti ve inanılmaz boyutta bir ilgi gördü. Uzun kuyrukların oluştuğu ve 200 bine yakın kişinin giriş yaptığı festivalimiz bundan sonra hem Türkiye'de hem de dünya da otomotiv sektörünün yeni buluşma noktasının bu tür kapsamlı ve eğlenceli bir organizasyon olduğunu bize gösterdi. Yakın zamanda Avrupa ve birçok başka ülkede bu tip organizasyonların yapılacağını öğrendik. Dünyaya örnek olmuş olmaktan da mutluyuz'' dedi.

Festivalin en ilginç ve en eğlenceli etkinliklerinden biri de Türkiye Sirki'nin gösterisi oldu. 2006 yılında bu yana 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen hayvansız sirkte birbirinden zor akrobatik hareketler izleyenleri büyüledi.

Motor seslerinin hiç susmadığı festivalde heyecan dozu yüksek drift ve akrobasi gösterileri, paraşüt şovu, motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri, yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri, sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları, ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları, çocuk ve ailelere özel eğlence alanları dolup taşarken gün boyu müzik ve DJ performansları ile Tech Drone League - drone yarışları da nefesleri kesti.