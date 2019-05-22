19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 200 öğrenci Sahil Güvenlik ekipleriyle Boğaz turu eşliğinde eğitim aldı.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'nde başlayan etkinlikte, öğrencilere denizcilik, sahil güvenlik, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Güven Gemisi ve İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi verildi. Etkinlikte İstanbul'un çeşitli okullarından gelen yaklaşık 200 öğrenci, Boğaz turu yaparak keyifli dakikalar geçirdi. Fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarışan öğrenciler İstanbul Boğazı'nı gezerek eğitim aldı. Öte yandan dün başlayan etkinlik Cuma gününe kadar devam edecek.

“İstanbul Boğazı'nın tarihsel güzelliklerini ve zenginliklerini anlatma imkanı bulmuş olduk”

Gemide açıklamalarda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Teğmen Gizem Kurtuldu Ercan, “İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü'müz koordinesinde İstanbul'un çeşitli ortaokulları ve liselerinde okuyan öğrencilerin katıldığı 21 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri arasında her gün 14:00 ve 16:00 saatleri arasında TCSG Güven ve diğer sahil güvenlik unsurları ile İstanbul Boğazı güzergahında seyir icra edilmektedir. Katılan öğrencilerimize İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın imkan ve kabiliyetlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alan deniz ticaretinin yoğun olduğu İstanbul Boğazı'nın tarihsel güzelliklerini ve zenginliklerini anlatma imkanı bulmuş olduk” şeklinde konuştu.

Güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Ali Seven, “Çok güzel Boğazı gezmek ve seyretmek, gayet iyi bir etkinlik oldu. Tanımadığım arkadaşlarla tanıştık. Bu şekilde sosyalleşiyoruz” dedi.

İstanbul Boğazı'nı gezmekten mutlu olduğunu söyleyen Ceren Karabilen,“ Bu etkinliklerin yapılması güzel bir şey. Şimdi bize bilmediğimiz şeyleri anlatacaklar. Bizlerinde soracağı şeyler var. Soru cevap yapacağız” ifadelerini kullandı.