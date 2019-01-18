2000 doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 yılındaki rekorunu geçti

Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan 2000 doğumlu Ozan Kabak, aynı yıl Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan Alpay Özalan'ı geçerek Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu oldu.

Galatasaray'dan Alman ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle tarihe geçti. Bu sezon başında A Takım'da yer alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Ozan, Stuttgart'a transferiyle Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans futbolcusu unvanını da elde etti.

25 Mart 2000 doğumlu futbolcu, 2000 yılının temmuz ayında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan defans oyuncusu Alpay Özalan'ın rekorunu da kırmış oldu.