2018 A Milli Takım'a yaramadı

Ay-yıldızlılar, 2018'de çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Mililer, bu yıl yüzde 27.27 galibiyet oranıyla oynadı.

Bu yıl aldığı başarısız sonuçlarla gündemden düşmeyen A Milli Takım, 2018 yılını kötü bir başarı grafiğiyle tamamladı. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılamayan ay-yıldızılar, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde adeta kazanmayı unutup beraberliğe abone oldu. 2018 yılında 7'si dostluk maçı olmak üzere 11 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçların sadece 3'ünden galibiyet çıkarırken, 3 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Milli Takım, 5 mücadeleden ise beraberlik çıkardı.

Uluslar Ligi'nde küme düştü

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Rusya ve İsveç ile mücadele eden A Milli Takım, grubunda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Grubu 3 puanla son sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, B Ligi'nden küme düştü.

A Milli Takım, 2018 yılında çıktığı 11 karşılaşmada yüzde 27.27'lik galibiyet oranına ulaşabildi.