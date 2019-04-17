2018 yılı patent raporu açıklandı

Avrupa ve dünya üzerindeki patent başvurularından derlenen rapora göre; 2018'de yapılan patent başvuru sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6'lık artış gösterdi. Patent başvurusunda en çok artış gösteren ülkeler ABD (yüzde 25) ve Japonya (yüzde 13) oldu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve 30'un üzerinde ülkenin yer aldığı EPO 2018 raporuna göre, bu yıl yapılan patent başvuru sayılarında pozitif yönde bir yükseliş yaşandığını söylenebilir. 2018 yılında dünya genelinde yapılan patent başvuru sayısı yüzde 4,6 artışla 174 bin 317'ye yükseldi.

ABD, Japonya ve Çin en çok artış yaşanan ülkeler

Rapora göre, patent başvurularında yaşanan yüzde 4,6'lık artış ülkeler bazında değerlendirildiğinde ABD yüzde 25 oranla en çok artışın yaşandığı ülke olarak karşımıza çıkıyor. ABD'yi sırasıyla Japonya (yüzde 13), Çin (yüzde 5) ve Kore (yüzde 4) takip ediyor. EPO ülkeleri içinde en çok artış gösterenler ise; Almanya (yüzde 15), Fransa (yüzde 6), İsviçre (yüzde 5), Hollanda (yüzde 4), İngiltere (yüzde 3), İtalya (yüzde 3) ve İsveç (yüzde 2).

Teknoloji alanındaki patent başvuruları ilk sırada

Verilere göre en çok patent başvurusu teknoloji alanlarında yapıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi tıbbi teknoloji yüzde 5 oranla en çok başvuru yapılan kategori olarak ilk sırada yerini aldı. Tıbbi teknolojiyi sırasıyla; dijital iletişim (yüzde 0,7), bilgi teknolojileri (yüzde 3,3) ve elektrikli aletler makine ve enerji (yüzde 4,7) alanları takip etti.

“Patent başvurularındaki yüzde 11'lik büyüme, ülke ekonomisinde yüzde 1'lik büyümeye etki ediyor”

EPO 2018 raporuna göre Türkiye'den yapılan Avrupa patent başvurularında bir önceki yıla göre gerileme yaşandığı görülüyor. Türkiye'nin patent başvuru sayısı 2017 yılında 911 iken bu sayı 2018'de 572'ye düştü. Rapor sonuçlarını değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizin nüfus ve bölge itibariyle yabancı yatırımcı için cazip olması, Ortadoğu ve Avrupa'nın erişim kapısı olması nedeniyle bölgedeki ülkeler için avantajlı durumu yabancı şirketlerin Türkiye'de marka ve patent sayılarını artırdığını da gösteriyor. Geçen yıl, “Avrupa Patent Ofisi'nde tescili gerçekleştirilen 10 bin 845 yabancı patent Türkiye'ye giriş yaptı. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) geçen yıl Aralık ayında açıkladığı rapora göre Türkiye ulusal düzeyde patent başvurularında 13. sırada yer alıyor.

Yayınlanan raporlar aslında önemli bir uyarıcı ve yol gösterici niteliğinde. Ülke olarak hızlı bir çıkış yapmamız ve bu alana teşvikleri, teknolojik yatırımları sürdürmemiz gerekiyor. Ülkelerin GSYH sıralaması ile Fikri Sınai Haklar istatistikleri arasında ilişki kurulmaya çalışıldığında açıkça görülüyor ki; iki zaman serisi arasında istatistiksel olarak geçerli bir ilişki bulunuyor. Yani patent başvurularındaki yüzde 11'lik büyüme, ülke ekonomisinde yüzde 1'lik büyümeye etki ediyor” dedi.