2018 yılında 1,2 milyon bebek dünyaya geldi

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, 2018 yılı doğum istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 olarak kayıtlara geçti. Doğan bebekler cinsiyetlerine göre incelendiğinde; yüzde 51,3'ü erkek olurken, yüzde 48,7'si kız olarak saptandı. Yeni doğan canlı bebek sayısı 2017 yılı ile kıyaslandığında ise 46 bin 937 adet azaldığı görüldü. 2018 yılındaki doğurganlık hızı ise 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Bununla birlikte doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,13 çocuk ile Şanlıurfa olarak belirlenirken, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,3 çocuk ile Gümüşhane oldu.

Ajans Press ve PRNet'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında bebeklerle alakalı yazılı basına yansıyan haber adedi 74 bin 556 olarak kayıtlara geçti. Medyaya yansıyan haberler içeriklerine göre incelendiğinde, prematüre ile ilgili 3 bin 645, sezaryen doğum ile alakalı da 789 adet haber çıkışı tespit edildi.