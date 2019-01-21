2018'in en fazla indirilen yerli uygulaması BiP oldu

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, 2018'de en fazla indirilen yerli uygulama oldu.

Dijital operatör Turkcell'in iletişim ve yaşam platformu BiP, dünya genelinde 2018'de en fazla indirilen yerli uygulama oldu. Yapılan şirket açıklamasına göre kısa zamanda küresel düzeyde de adından söz ettiren BiP, bir yıllık süre içindeki indirilme sayısı yüzde 87 artırdı. Böylece BiP'in 2017 yılında 18 milyon olan indirilme rakamı 2018'de 34 milyona ulaştı.

Platformun indirilme sayısındaki artış, iletişim trafiğine de yansıdı. Platform ile mesaj trafiği 3.5 kat, arama-aranma trafiği ise 2.5 kat artış gösterdi. Söz konusu platform üzerinden 2017'de gönderilen mesaj sayısı 9.7 milyar iken 2018'de 34 milyara ulaştı. Arama süresi ise bir yılda 427 milyon dakikadan 1 milyar 61 milyona çıktı. İlk defa platform abonelerinin deneyimlediği 6 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme özelliğiyle ise 87 milyon dakika kullanıldı.

"Ülkemiz ve insanlarımız için aralıksız sürdüreceğiz"

Tarihi bir başarıya imza attıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “BiP'i ilk hayata geçirdiğimizde birçok kişi ‘Neden yapıyorsunuz ki', ‘Yapılmışı var' gibi eleştirilerinde bulundu. Oysa biz neden bu topraklardan da küresel dijital servisler olmasın diye düşünerek yola çıktık. Bu hedefle Turkcell mühendisleriyle gece gündüz çalışarak artık bugün global rakiplerinin dahi özelliklerini taklit ettiği, ülkemize ait iletişim ve yaşam platformu BiP'i tüm dünyanın kullanımına sunduk. Şu anda Afrika'dan Antarktika'ya Amerika'dan Avustralya'ya kadar 192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform. Bu platform örneğinde de görüldüğü gibi kendimize güvendiğimizde dünya çapında ilgi gören ürün ve servislere imza atabiliyoruz. 2019 yılında da yerli ve milli ürünlere destek vererek çalışmalarımızı ülkemiz ve insanlarımız için aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Tüm dünyadan ilgi var

Yapılan şirket açıklamasına göre BiP'in global çapta yayılma hamlesi doğrultusunda 2018'de önemli gelişmeler yaşandı. 2018'de İran'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antartika'ya kadar dünyanın dört bir yanından kullanıcılar BiP'i tercih etti. BiP'in reklamları, New York'taki ünlü Times Meydanı'nın dijital ekranlarında boy gösterdi. BiP, yurtdışındaki kullanıcı sayısı ise 5 milyona erişti.