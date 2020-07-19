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2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-lacivertli ekip tarihinde elde ettiği ilk şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


75. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.


90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca (Berkay dk. 84 ?), Elia (Aleksic dk. 56), Crivelli (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Situm dk. 82 ?), Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel (Enver Cenk dk. 59), Kravets


Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan Polat


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

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